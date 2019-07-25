Новая глава миссии ООН по правам человека в Украине посетит Донбасс

"С нетерпением жду встречи с людьми из разных уголков Украины, чтобы выслушать их и понять их проблемы".

Первой поездкой новой главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер станет командировка на восток Украины.

Об этом сообщается на сайте организации.

"Я с нетерпением жду встречи с людьми из разных уголков Украины, чтобы выслушать их и понять их проблемы. Одна из моих первых рабочих поездок будет в зону конфликта на востоке", - сказала Богнер.

Матильда Богнер - юрист с 13-летним опытом работы в ООН. Накануне, 24 июля, она вступила в должность председателя Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Ее предшественница, Фиона Фрейзер, завершила свое пятилетнее пребывание в Украине. Сейчас она работает в Управлении ООН по правам человека в Афганистане.

Мониторинговая миссия была размещена в Украине в 2014 году. Ее офисы расположены в Киеве, Донецке, Краматорске, Луганске, Мариуполе, Одессе и Харькове. Миссия также осуществляет удаленный мониторинг ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму и Севастополе. Ежеквартально Миссия публикует доклад о правах человека в Украине.

Напомним, ранее, 22 июля, Россия не пустила миссию ООН в аннексированный Крым.