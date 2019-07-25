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СММ ОБСЕ на Донбассе сообщила о новом вооружении российских боевиков

Наблюдатели выявили 50 единиц техники за пределами линий отвода вооружения, в том числе 22 "Града".

СММ ОБСЕ на Донбассе сообщила о новом вооружении российских боевиков

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине продолжает фиксировать вооружение и военную технику боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ от 24 июля.

21 июля на основе данных воздушного наблюдения в районе Петровского был зафиксирован танк., 22 июля возле населенного пункта Боково-Платово беспилотник миссии обнаружил 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

На Донецком направлении, а именно вблизи поселка Ольховка, выявлены 2 буксируемые гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б", 2 РСЗО БМ-21 и 2 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира". Неподалеку от села Терновое также зафиксировано 3 РСЗО БМ-21 и 3 буксируемые гаубицы Д-30 "Лягушка". В этот же день замечены 7 РСЗО БМ-21 возле Миусинска и 8 РСЗО вблизи поселка Садовый.

Всего зафиксировано 50 единиц вооружения, которое размещено с нарушением определенных Минских договоренностей линий отвода. Вместе с тем, на временно-оккупированных территориях зафиксировано 206 единиц вооружения, которое размещено за линиями отвода, но за пределами определенных мест хранения.

Напомним, на Донбассе ранее было зафиксировано появление новых единиц вооружения и военной техники российско-террористических войск в зоне безопасности и с нарушением линий отвода. С 21 июля в зоне боевых действий действует "хлебное перемирие", за прошедшие сутки обстрелов не было.

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