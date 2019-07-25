На Донбассе ранен украинский военный

24 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники на Донбассе придерживались установившегося режима прекращения огня. За минувшие сутки потерь с украинской стороны не зафиксировано, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

С начала текущих суток боевики 1 раз нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. Обстрел из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета зафиксирован вблизи Причепиловки в Новоайдарском районе Луганской области.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

Напомним, "хлебное перемирие" объявлено в зоне ООС с 21 июля. За это время боевики трижды нарушили режим тишины.