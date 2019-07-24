Полиция Полтавы задержала парня по подозрению в убийстве студентки в Киеве

18-летний подозреваемый еще до приезда полиции написал заявление, что в Киеве на него напали.

Национальная полиция задержала в Полтаве 18-летнего парня, подозреваемого в убийстве своей знакомой студентки, жившей в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

За помощью к правоохранителям обратился мужчина, который сообщил, что его 18-летняя дочь, которая живет и учится в Киеве, не выходит на связь. В Голосеевском управлении полиции зарегистрировали указанную информацию и выехали по адресу, который указал заявитель.

Прибыв на место, полицейские заметили, что дверь квартиры не заперта. Открыв их, правоохранители увидели на полу тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями. Следственно-оперативная группа провела осмотр, работали также судебно-медицинский эксперт, криминалисты, кинологи со служебной собакой. По данному факту следователи Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

С места убийства изъяли записи камер видеонаблюдения, опросили свидетелей, и пришли к выводу, что убийца может скрываться в Полтаве. Информацию об этом передали региональному управлению НП, и сегодня подозреваемого уже задержали.

"Парня доставляют в Киев, где следователи будут проводить с ним следственные действия. Что характерно: он, еще когда полицейским не было известно об убийстве девушки, вместе с родителями и адвокатом прибыл в полтавскую полицию и написал заявление о том, что в Киеве на него было совершено нападение. Однако достаточно вещественных доказательств его причастности к этому преступлению", - сказано в заявлении полиции.

В квартире, где произошло убийство, правоохранители изъяли одежду подозреваемого со следами крови, которые он пытался застирать, а в доме, где он жил, проводят неотложный обыск.

За совершение умышленного убийства 18-летнему подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.