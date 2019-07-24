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В Киеве открыли барельеф в честь Стравинского

Барельеф установили на улице Лютеранской, где жил композитор.

В Киеве открыли барельеф в честь Стравинского

Мэр Киева Виталий Кличко открыл новый арт-объект - памятный барельеф в честь выдающегося композитора и дирижера Игоря Стравинского.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

Барельеф установили на улице Лютеранской 28/19. В доме по этому адресу Стравинский жил и творил в период своего пребывания в Киеве.

"Нам есть чем гордиться, нам есть что представить и о чем рассказывать. О нашей истории, наших достижениях и о людях, которые прославляли и прославляют Киев. И которых знает весь мир. Я благодарен всем неравнодушным, всем меценатам, которые приобщаются, чтобы сделать наш город, нашу страну интереснее, привлекательнее, интегрированными в мировое культурное пространство. Памятный барельеф Игорю Стравинскому - это начало большого проекта", - сказал Кличко.

Памятная доска Игорю Стравинского - первый монумент в проекте "Выдающиеся личности, которые изменили мир", организованном меценатами и столичными властями. Мэр отметил, что в ближайшее время в Киеве также откроют памятник Игорю Сикорскому - выдающийся авиаконструктору.

Также город продолжает работу, чтобы вернуть в собственность общины усадьбу Сикорских на Ярославовом валу и отреставрировать ее.

Напомним, до конца лета в Киеве также намерены установить памятник авиаконструктору Игорю Сикорскому. Также ведутся переговоры с Минобороны о передачи на баланс города заброшенного дома, где жил Сикорский.

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