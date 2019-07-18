Госкино опубликовало новый официальный трейлер биографического фильма о украинского поэта Василя Стуса - "Запрещенный". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Картина рассказывает о последних годах жизни Василя Стуса, его борьбе с системой и о попытках опубликовать свой последний сборник стихов, который он пытался передать из тюрьмы на свободу.

"Фильм о Василе Стусе - одном из самых активных представителей диссидентского движения в Украине, выйдет на широкие экраны ко Дню памяти поэта. Надеюсь, к готовому фильму будет приковано такое же особое внимание, как и во время его производства", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

Премьера байопика запланирована на 5 сентября 2019.

Режиссер картины - Роман Бровко, авторы сценария Артемий Кирсанов и Сергей Дзюба. Главные роли в картине исполняют Дмитрий Ярошенко, Олег Масленников, Евгения Гладий, Виталий Салий.