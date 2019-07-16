Памятник советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову в Харькове попадает под действие Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического режима и запрета пропаганды их символики".

Об этом сообщил в Фейсбуке активист, координатор националистической организации "Світанок" Вадим Поздняков.

"Сегодня нам пришло письмо от Министерства культуры, где указано, что на Экспертной комиссии по рассмотрению вопросов занесения объектов культурного наследия в Госреестр недвижимых памятников Украины от 19.06.2019, было принято решение не рекомендовать указанный объект к заносу в реестр в связи с тем, что он попадает под действие Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического режима и запрета пропаганды их символики", - пояснил Поздняков.

Он также опубликовал копию письма.

Напомним, харьковские активисты уже несколько лет требуют демонтировать памятник Жукову, однако, городские власти заявляют, что он включен в реестр монументального искусства и не подпадает под действие закона о декоммунизации.

2 июня протестующие против партии Кернеса и Труханова снесли памятник Жукову. Полиция применила против активистов слезоточивый газ. Это не первый подобный случай в городе - в мае прошлого года в городе повалили бюст Жукова. Инцидент произошел ночью, однако уже утром памятник был восстановлен по распоряжению Кернеса.

11 июля власти Харькова восстановили поврежденный памятник Жукову. Ранее горсовет Харькова вернул проспекту Григоренко имя Жукова. После этого Институт нацпамяти пригрозил Кернесу уголовной ответственностью.