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Украинка может получить 5 лет тюрьмы за продажу коммунистической символики на OLX

Украинка может получить 5 лет тюрьмы за продажу коммунистической символики на OLX
Фото: Макс Требухов

Украинке, которая через онлайн-площадку бесплатных объявлений продавала флаги так называемых "советских социалистических республик", грозит до пяти лет ограничения свободы или лишение свободы на этот же срок с конфискацией имущества.

По информации InternetUA , дело рассматривает Деснянский райсуд Чернигова.

По версии следствия, женщина разместила на OLX информацию о продаже флагов бывших республик СССР и затем 1 июня 2018 года продала флаг Таджикской Советской Социалистической Республики и флаг Азербайджанской Советской Социалистической Республики, содержащие символику коммунистического тоталитарного режима в виде сочетания серпа, молота и пятиконечной звезды. В августе 2018 года она продала флаг Армянской Советской Социалистической Республики.

По версии следствия, таким образом она нарушила нормы ч. 1 ст. 4 ЗУ  "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

В прошлом году полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 436-1 УК.

Сообщается, что у подозреваемой прошел обыск. Полицейские пытаются установить, действительно ли женщина размещала объявления о продаже символики онлайн.

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