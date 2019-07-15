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Украина продлила на 2020 действие эмбарго на товары из России

Впервые запрет на товары из РФ был введен в конце 2015 года.

Украина продлила на 2020 действие эмбарго на товары из России
Фото: Архивное фото

Украина продлила на 2020 год действие запрета на поставку в страну значительного перечня российских товаров, впервые введенного в конце 2015 года в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны Российской Федерации.

Соответствующее постановление №605 от 5 июля обнародовано на сайте Кабинета министров.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин указом 24 июня этого года продлил с 1 января до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничения на транзит украинских товаров.

Нескольким ранее, 15 мая этого года, украинское правительство решило существенно расширить перечень запрещенных к ввозу товаров из Российской Федерации, в частности, на цемент и фанеру.

Напомним, Украина также вводит зеркальные санкции и специальные пошлины на ввоз ряда товаров из России с 1 августа.

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