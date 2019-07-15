Суд Одессы 19 июля начнет рассматривать дело Труханова о недостоверном декларировании

Сегодня в Приморском райсуде состоялось подготовительное заседание.

Приморский суд Одессы 19 июля начнет рассматривать дело в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиняемого в недостоверном декларировании.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура в Фейсбуке.

"В Приморском райсуде с участием прокуроров САП состоялось подготовительное заседание по делу об обвинении городского головы Геннадия Труханова в декларировании недостоверной информации, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины. По результатам заседания коллегия судей приняла назначить указанную дело к рассмотрению по существу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующее заседание, уже по рассмотрению обвинительного акта по существу, запланировано на 11:00 19 июля.

Труханова подозревают в предоставлении заведомо недостоверных сведений в декларациях за 2015 и 2016 годы, которые отличаются от достоверных на сумму более 33 млн гривен и 18 млн гривен соответственно.

Напомним, ранее, 9 июля, Малиновский районный суд Одессы оправдал Труханова по делу о завладении 92,7 млн гривен при покупке здания обанкротившегося завода "Краян".