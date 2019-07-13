Зеленский попросил Труханова сделать бесплатным въезд для бизнеса в Одесский морской порт

Попасть на территорию порта сейчас можно только через территорию частной компании.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэру Одессы Геннадию Труханову с просьбой срочно решить вопрос предоставления земельного участка для обустройства бесплатного въезда на территорию Одесского морского порта представителей бизнеса для оформления грузов. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Надо найти возможность решить проблему предоставления земельного участка Одесскому морскому порту для обустройства въезда на территорию порта для бизнеса, которым можно было бы пользоваться бесплатно", - сказал Зеленский.

В настоящее время попасть на территорию порта можно только через территорию частной компании «Евротерминал». Зеленский считает такую ситуацию недопустимой и подчеркивает, что это создает монополию, которая вредит большому количеству предпринимателей.

Мэр города Геннадий Труханов пообещал, что со своей стороны приложит усилия для решения этого вопроса и проинформирует президента о ситуации.

Ранее сообщалось, что президент отложил назначение главы Одесской области.