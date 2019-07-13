Во Львове 21-летняя девушка, скрываясь с ДТП, сбила электроопору, врезалась в дерево и погибла

По предварительным данным, она была в нетрезвом состоянии.

Во Львове на улице Городоцкой 21-летняя девушка на Mercedes-Benz, скрываясь с места ДТП, свалила электроопору и врезалась в дерево. В результате полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, передает УНИАН.

Авария произошла в субботу, 13 июля, в 05.10.

"Водитель автомобиля Mercedes-Benz не справилась с управлением, съехала с проезжей части и сбила электроопору, после чего автомобиль врезался в дерево. 21-летняя водитель, жительница Пустомытовского района, погибла на месте", - рассказала Добровольская.

21-летнего пассажира автомобиля, также жителя Пустомытовского района, госпитализировали.

По информации депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, в смертельное ДТП попал автомобиль с номерами иностранной регистрации, водитель которого скрывалась с места предыдущего ДТП.

"Есть информация, что водитель совершила ДТП с другим автомобилем раньше и там, по словам другого водителя, вела себя неадекватно, возможно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. С места первого ДТП женщина скрылась со словами: "Я умею ездить, смотри как" и погнала, а уже через пару минут произошло смертельное ДТП, где женщина погибла", - написал Зинкевич.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, в Николаевской области в ДТП погиб 10-летний мальчик, ехавший за рулем "Жигулей".