В Крыму задержали предполагаемого убийцу Фахри Мустафаева, - активист Нариман Джелял

Ппричиной убийства мог послужить долг одного из соучастников.

Сотрудники подконтрольной РФ полиции в Крыму задержали предполагаемого убийцу Фахри Мустафаева. Об этом в комментарии корреспонденту LB.UA рассказал крымскотатарский активист Нариман Джелял.

По словам Наримана Джеляла причиной убийства мог послужить долг одного из соучастников убийства.

"Один из задержанных предполагаемых участников убийства задолжал крупную сумму денег Мустафаеву. Позавчера утром Фахри созвонился с ним в районе десяти утра и уехал на встречу с ним, которую он назначил в районе села Ароматное Бахчисарайского района. Отец Фахри Мустафаева - Мустафа начал беспокоиться в обед, когда обнаружил, что телефон сына был выключен", - рассказал Джелял.

Родственники и друзья Мустафаева подключили к поискам полицию. Нашли тело на следующий день друзья убитого.

"Они решили поехать в поселок и все там осмотреть. Когда они приехали, то заметили свежую земельную насыпь, а подойдя ближе увидели части тела. Сразу же вызвали полицию. Предположительно удар или выстрел, об этом точно скажет экспертиза, пришелся в затылок. На данный момент в участии убийства подозреваются трое, один из которых человек задолжавший Фахри", - рассказал Джелял.

Кроме того, по словам Джеляла, камеры наблюдения полиции зафиксировали автомобиль Фахри Мустафаева в районе города Севастополь.

"Во время поиска, когда начали пересматривать фото и видео с камер наблюдения, то заметили машину Фахри в районе Севастополя, родственники удивились, потому что Мустафаев туда не собирался. Когда рассмотрели снимок с камеры внимательно, супруга Фахри подтвердила, что за рулём не ее муж", - добавил Джелял.

Напомним, тело Мустафаева нашли в Крыму в среду, 10 июля. Мустафаеву было 38 лет, у него осталось трое несовершеннолетних детей.