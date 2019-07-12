Летние каникулы за границей — незабываемые впечатления для вашего ребенка

Отпуск за рубежом — это отличная возможность соединить приятное с полезным. Ребенок знакомится с европейской культурой, практикует иностранный язык, посещает достопримечательности и знакомится со сверстниками со всего мира, причем все это происходит под бдительным присмотром опытных воспитателей и учителей. Такую возможность предоставляют детские лагеря за рубежом. Рассмотрим их подробнее на примере испанских учреждений.

Как спланировать летние каникулы за границей?

Самое главное — удачно выбрать лагерь на лето. Для этого следует определиться с целью поездки.

Активным непоседам понравится в спортивных школах. Спокойные исследователи найдут себя в языковых школах при колледжах. А любители истории заинтересуются экскурсионными программами.

Обсудите с ребенком его ожидания от поездки, это поможет определиться с конкретным вариантом.

Заранее подготовьте и перечень необходимых документов. Для поездки в детский лагерь за рубежом украинцам нужны:

● Загранпаспорт;

● Страховка и медицинский полис;

● Копия свидетельства о рождении;

● Нотариально заверенное разрешение на выезд ребенка за границу от обоих родителей;

● Доверенность на сопровождение ребенка.

Каникулы в Испании — яркие воспоминания

Во время поездки ребенок сможет сполна насладиться яркой культурой и познакомиться с местными традициями. Изучение испанского в Испании подкрепляется практикой языка — прогулками по городу и поездкой на экскурсии. Ребята посещают исторические замки, музеи, выставки, памятники архитектуры, древние города, монастыря, аквапарки и многое другое! Экскурсионная программа подбирается индивидуально, поэтому каждый школьник с родителями сможет выбрать развлечения в зависимости от интересов.

Если уровень испанского языка у вашего ребенка низкий, не стоит переживать. Для учеников летние каникулы в Испании начинаются с краткого тестирования. Оно позволяет определить уровень владения языком и распределить учащихся на группы, в зависимости от возраста и знаний.

Обучение испанскому в Испании занимает около 20 часов в неделю — именно такое время считается оптимальным для образования школьников.

Процесс обучения включает не только аудиторные, но и практические занятия: просмотр испанский фильмов и мультиков, чтение иностранных книг, общение с преподавателями и т. д. Много внимания уделяется исправлению произношения.

Дети также могут посещать дополнительные уроки по креативности, лидерству, публичным выступлениям, робототехнике, различным видам спорта (йога, теннис, футбол, верховая езда и пр).

В остальное время ребята общаются со сверстниками, принимают участие в спортивных и культурных мероприятиях, ездят на экскурсии и отдыхают на свежем воздухе.

Независимо от выбранного направления на время летних каникул, Испания подарит вашему ребенку незабываемые воспоминания, поможет развить языковые навыки и обрести новых друзей.