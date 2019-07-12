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Упавшая под поезд в киевском метро женщина погибла

По информации СМИ, она бросилась под поезд.

Упавшая под поезд в киевском метро женщина погибла
Фото: 24tv.ua

В Киеве на "синей" ветке метро произошло чрезвычайное происшествие - на рельсы упала женщина.

Об этом сообщают "Вартові Еспрессо".

Травмы пострадавшей оказались несовместимыми с жизнью и женщина скончалась на месте. По информации издания, она бросилась под поезд.

На место трагедии выехала следственно-оперативная группа полиции, сотрудники которой должны установить все обстоятельства происшествия.

Движение поездов метро по "синей" линии было затруднено почти на 1,5 часа, практически, в час-пик. Сейчас подземка работает в обычном режиме.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям подтвердили гибель пострадавшей.

Напомним,  из-за падения пассажира на рельсы сегодня не работали пять станций киевского метро "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская" и "Героев Днепра".

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