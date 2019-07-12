Движение транспорта возле станции метро "Днепр" в Киеве ограничили до 25 июля

"Киевавтодор" начинает ремонт эстакады с Днепровского спуска на Набережное шоссе.

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" начинает ремонт транспортного узла вблизи станции метро "Днепр", а именно - эстакады с Днепровского спуска на Набережное шоссе (съезд к мосту Метро).

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

Отмечается, что будут обновляться конструкции путепровода (в частности, ригели).

Ремонт продлится с 12 до 25 июля. Движение транспорта будет частично ограничено.

Напомним, ранее Киевская городская госадминистрация также анонсировала капитальный ремонт Дарницкой площади, одного из важнейших транспортных узлов на левом берегу.