Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск
Совладелец клиники "Борис" объявлен Интерполом в международный розыск
Зеленский предлагает расширить люстрацию на топ-чиновников времен Порошенко
Зеленский предлагает расширить люстрацию на топ-чиновников времен Порошенко
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Зеленский счел Реву, Омеляна и Супрун ненужными министрами
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Житель Тетиева, назвавший мэра гандоном, доказал в суде, что сравнивал его с фантастом Ивом Гандоном
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
Экс-глава Минздрава Крыма вышел из СИЗО под домашний арест
ГБР вызвало Порошенко на допрос (обновлено)
ГБР вызвало Порошенко на допрос (обновлено)
Зеленский поговорил с Путиным по телефону (обновлено)
Зеленский поговорил с Путиным по телефону (обновлено)
Рада приняла Избирательный кодекс
Рада приняла Избирательный кодекс
ГБР проводит следственные действия в Офисе Зеленского, - СМИ
ГБР проводит следственные действия в Офисе Зеленского, - СМИ
ГлавнаяОбществоЖизнь

Движение транспорта возле станции метро "Днепр" в Киеве ограничили до 25 июля

"Киевавтодор" начинает ремонт эстакады с Днепровского спуска на Набережное шоссе.

Движение транспорта возле станции метро "Днепр" в Киеве ограничили до 25 июля
Фото: Макс Левин

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" начинает ремонт транспортного узла вблизи станции метро "Днепр", а именно - эстакады с Днепровского спуска на Набережное шоссе (съезд к мосту Метро).

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

Отмечается, что будут обновляться конструкции путепровода (в частности, ригели).

Ремонт продлится с 12 до 25 июля. Движение транспорта будет частично ограничено.

Напомним, ранее Киевская городская госадминистрация также анонсировала капитальный ремонт Дарницкой площади, одного из важнейших транспортных узлов на левом берегу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также