У основания одного из ограждений киевского нового пешеходно-велосипедного моста между Аркой дружбы народов и Крещатым парком появилась трещина и ослабли тросы. Об этом сообщает "Информатор".

Фото: kiev.informator

"Трещина размером с палец появилась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также тросы, которые стягивают остальное ограждение, ослабли и провисли. Кроме этого, видны зазоры и с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет", - сообщает ресурс.

Фото: kiev.informator

Причины появления трещины, а также повлияет ли это на устойчивость моста, на данный момент не известно.

Фото: kiev.informator

Напомним, новый пешеходно-велосипедный мост открыли в Киеве 25 мая. Уже на следующий день два стеклянных окна в полу покрылись трещинами. Когда их меняли, треснуло третье.

Мэр Киева Виталий Кличко позже сообщил, что верхнее стекло-пленку в ближайшее время заменят на бронированное.

В начале мая ГБР открыло уголовное производство по факту возможного присвоения 11 млн гривен чиновниками КГГА при строительстве этого моста. Они злоупотребляя своим должностным положением вносили недостоверную информацию в документацию по стоимости и разработке проекта пешеходного моста.