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В Киеве начали эвакуировать автомобили с полос общественного транспорта

Первый рейд провели на бульваре Шевченко.

В Киеве начали эвакуировать автомобили с полос общественного транспорта
Фото: facebook.com/merkieva

В Киеве утром 10 июля начали эвакуировать автомобили, припаркованные на полосах общественного транспорта.

Первый рейд провели на бульваре Шевченко, говорится на сайте Киевгорадминистрации.

"Центр организации дорожного движения столицы совместно с патрульной полицией Киева работают над упорядочением движения общественного транспорта. Сегодня утром массово эвакуировали автомобили на бульваре Шевченко от Бессарабской площади до площади Победы и с противоположной стороны. И это - не однодневная акция и не единственная улица, где теперь работают инспекторы, полиция и эвакуаторы", - заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В фейсбуке ЦОДР опубликованы фотографии двух эвакуированных автомобилей.

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

Фото: facebook.com/kyivtrafficmanagement

Напомним, в декабре 2017 года Верховная Рада приняла закон о парковке, разрешающий эвакуировать автомобили. Подробнее о нем читайте в материале LB.ua "Парковочный законопроект: авто злостных нарушителей будут эвакуировать".

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