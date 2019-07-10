В Украине начался прием заявлений выпускников в вузы

В Украине 10 июля начался прием заявлений от абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения на основе полного общего среднего образования.

Об этом сообщает "Освіта.ua".

Отмечается, что абсолютное большинство нынешних абитуриентов должны подавать заявления в электронной форме.

"Прием заявлений будет продолжаться до 22 июля для лиц, поступающих на основе сертификатов внешнего независимого оценивания. Те абитуриенты, которые поступают на основе собеседований, вступительных экзаменов или творческих конкурсов должны подать заявления в вузы до 16 июля. В эти же сроки проводится поступлении на первый курс на основе полного общего среднего образования в других (кроме дневной) форме обучения по государственному или региональным заказом, а также за счет целевых льготных государственных кредитов", - говорится в сообщении.

Для подачи электронного заявления в вуз абитуриенту нужно создать электронный кабинет.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, единственное учебное заведение, в котором на 2019 году не предусмотрено ни одного места по госзаказу - Одесский национальный медицинский университет, который был захвачен рейдерами.

Напомним, в этом году Кабмин сократил госзаказ в вузах. Общий объем подготовки специалистов в 2019 году предусмотрен в количестве 182 567 человек, в том числе по дневной форме обучения - 161 794 человека, что меньше утвержденных в 2018 году показателей на 1,3% и 2,3% соответственно.