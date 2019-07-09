С начала суток на Донбассе ранены четверо украинских военных, один получил боевую травму

С начала суток российско-оккупационные войска 12 раз обстреляли позиции операции объединенных сил. Врезультате четверо украинских военных получили ранения, еще один - боевую травму.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Фейсбуке.

Отмечается, что боевики обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На обстрелы со стороны НВФ украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в вечерней сводке.

Напомним, ранее боевики опубликовали в соцсетях видео ракетного обстрела Марьинки из зоны жилой застройки.