Виновник ДТП, в котором погибла сестра правозащитницы Ноздровской, получил семь лет тюрьмы

Прокуратура Киевской области добилась реального срока заключения для водителя, который насмерть сбил сестру правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

"Благодаря принципиальной позиции прокуратуры области Киевским апелляционным судом оставлен без изменений приговор Обуховского районного суда Киевской области от 24 октября 2018 года по резонансному делу по факту совершения смертельного ДТП, в результате которого погибла сестра Ирины Ноздровской Светлана Сапатинская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что виновник ДТП приговорен к семи годам реального лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Напомним, 1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области нашли тело 38-летней юристки Ирины Ноздровской, которая исчезла 29 декабря. По факту умышленного убийства было открыто уголовное производство. В полиции заявили, что по результатам предварительной экспертизы, Ноздровская умерла от многочисленных колото-резаных ранений.

Ноздровская в течение длительного времени добивалась обвинительного приговора для Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил насмерть ее сестру Светлану. Россошанский также является племянником председателя Вышгородского районного суда. В июне 2017 Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря 2017 апелляционный суд отправил дело в первую инстанцию и продолжил обвиняемому арест на 60 суток. Во время заседания суда отец обвиняемого, Юрий Россошанский, прямо угрожал Ирине.

Позже он был задержан по подозрению в ее убийстве. В октябре прошлого года суд приговорил его к семи годам тюрьмы.