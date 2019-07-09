Киевский суд вынес условный приговор мужчине, призывавшему к аннексии Крыма

Сепаратисты в Донецке в 2014 году

Дарницкий районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы условно жителя Киева за размещение в социальных сетях призывов подписать петицию в поддержку аннексии Крыма Россией. Приговор суда опубликован в едином реестре судебных решений.

Подсудимый мужчина является уроженцем Республики Коми (Россия), но имеет гражданство Украины и проживает в Киеве. В 2014 году он репостил в социальных сетях "Вконтакте" и Facebook призывы к совершению умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины. Среди публикаций был, в частности, репост ссылки на онлайн-ресурс "OnlinePetition.Ru", где размещена петиция к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой "признать независимость Крыма и начать процесс по присоединении его к России".

Мужчина также репостил записи с публичными призывами к захвату государственной власти в восточных регионах Украины.

19 апреля 2019 года обвиняемый заключил с прокуратурой соглашение о признании вины. В июне суд утвердил соглашение и назначил мужчине согласованный приговор - 5 лет лишения свободы с освобождением от наказания с испытательным сроком 2 года.

Напомним, это уже не первый в Украине приговор за публикации в социальных сетях: ранее Луцкий городской районный суд Волынской области приговорил 64-летнего жителя Волынской области к 3 годам лишения свободы условно за сепаратистские публикации в российской социальной сети "Одноклассники".