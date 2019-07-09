Предварительной причиной ДТП стал выезд водителя одного из грузовиков на встречную полосу.

На трассе Киев-Одесса возле с. Знаменка Великомихайловского района столкнулось два автомобиля-зерновоза. В результате ДТП три человека погибло. Об этом сообщается в пресс-центр полиции Одесской области.

Фото: od.npu.gov.ua

От полученных травм оба водителя зерновозов и пассажир одного из них скончались на месте. Предварительной причиной столкновения стал выезд водителя одного из грузовиков на встречную полосу движения.

ДТП квалифицировано по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: od.npu.gov.ua

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа по ДТП следственного управления ГУНП в Одесской области.

Напомним, сегодня ночью, 9 июля на трассе Киев-Чоп на территории Киевской области произошло ДТП, в результате которого сгорело двое военных. Водитель автомобиля Toyota столкнулся с военным автомобилем "ГАЗель" где находились 9 солдат контрактной службы ВСУ, который двигался в попутном направлении.

После столкновения произошло возгорание автомобиля "ГАЗель" двое военных, которые находились в помещении авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия.