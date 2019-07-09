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На Донбассе увеличилось число случаев подрывов людей и техники вне пределов ведения боевых действий

Командование Объединенных сил напоминает о соблюдении мер минной безопасности.

На Донбассе увеличилось число случаев подрывов людей и техники вне пределов ведения боевых действий
Фото: facebook.com/YuriiHarbuz

Командование Объединенных сил сообщает об увеличении случаев подрывов на неустановленных взрывных устройствах людей и техники в районах расположенных вне пределов ведения боевых действий. В частности, во время следования непроверенным маршрутами движения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В частности, от взрыва НВУ в районе населенного пункта Новотроицкое пострадал гражданин Украины 1995 г.р. Пострадавшему оказана медицинская помощь и он эвакуирован в больницу им. И. Мечникова в Днепр", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время перемещения в районе населенного пункта Майорск при срабатывании неустановленных взрывных устройств получили повреждения БТР-70 и военный грузовик КрАЗ. Один военнослужащий получил термические ожоги. В тяжелом состоянии он доставлен в лечебное учреждение. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В районе Новобахмутовки во время следования на грузовом автомобиле КАМАЗ из-за детонации неизвестного взрывного устройства получили травмы двое военнослужащих Национальной Гвардии Украины из состава Объединенных сил. Пострадавшие госпитализированы.

Командование Объединенных сил напоминает о соблюдении мер минной безопасности, обязательных для гражданских лиц и военнослужащих при перемещении пешком или автомобильным транспортом в районах ведения боевых действий и вне их.

"Напоминаем, что в земле до сих пор могут быть не сдетонировавшим боеприпасы, или другие заранее не обнаружены взрывные устройства, которые могут вызвать опасность для жизни и здоровья. Пользуйтесь исключительно проверенными путями сообщения. Обо всех подозрительных предметах, сообщайте представителям ООС", - отмечают в штабе.

Как сообщалось, в середине июня в Мариуполе открылся Центр разминирования ГосЧС. В задачи центра входит разминирование Донбасса, где только на подконтрольной территории заминирована территория в 7 тысяч квадратных километров.

Напомним, что по экспертным оценкам на разминирование Донбасса потребуется 10-15 лет.

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