В зоне ее действия не работает ни один приемник, который приводит в действие детонатор взрывчатки.

ГП "Новатор", входящая в состав госконцерна "Укроборонпром", начало серийное изготовление специальной системы "Оберег-С", предназначенной для защиты бойцов от радиоуправляемых взрывных устройств - мин, фугасов и др.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

Отмечается, что "Оберег" может заглушить любую передачу команды на подрыв через радиостанции и мобильные телефоны в диапазоне от 20 до 4000 МГц. Фактически, в зоне его работы, не работает ни один приемник, который приводит в действие детонатор взрывчатки. Это обеспечивает гарантированную защиту бойцов, важных объектов и мирного населения.

"Именно такие системы сейчас активно разрабатываются и поставляются в армии ведущих стран мира, которые ведут боевые действия в условиях активной террористической угрозы, в частности против ИГИЛ. Использование таких систем позволяет предупредить теракты, направленные против гражданского населения, военных и инфраструктурных объектов", - говорится в сообщении.

Особенностью "Оберега-С" является то, что он может устанавливаться на бронетехнику и автотранспорт, обеспечивая защиту всей колонны техники во время движения. Также он может устанавливаться на стационарные объекты, такие как блокпосты, госпитали, склады боеприпасов или центры управления и связи.

Кроме того, "Новатор" также разработал более легкую версию этой системы - "Оберег-Н", который может переноситься одним бойцом. Эта версия предназначена для защиты саперов при разминировании, локального подавления связи, а также обеспечения защиты бойцов во время специальных операций.

Сейчас "Оберег-Н" проходит госиспытания, по положительным результатам которых и включения в Гособоронзаказ, он сможет поставляться в ВСУ.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Напомним, в июне в Харьковской области прошли испытания новой военной "глушилки".