На киевском железнодорожном вокзале снова ремонтируют эскалатор

"Укрзализныця" начала плановый ремонт эскалатора, работающего на подъем в вестибюле Центрального вокзала станции "Киев-Пассажирский".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу "УЗ".

Ремонтные работы планируют закончить к 17 июля. До этого периода работа эскалатора будет приостановлена. На спуск эскалатор будет работать в штатном режиме.

В "УЗ" уточнили", что в ходе ремонта будут заменены шестерни вала главного привода, тяговая цепь, силовые пускатели и концевые выключатели.

"Все работы осуществляются, чтобы повысить качество обслуживания пассажиров и удерживать технические средства в исправном состоянии. "Укрзализныця" просит прощения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Напомним, нынешние эскалаторы были установлены в 2001 году во время реконструкции вокзала и к настоящему времени почти исчерпали срок своей эксплуатации. Обычно они работают по 20 часов в день и обслуживают 20-40 тыс. пассажиров ежедневно. В конце февраля 2018 года один из них был остановлен в связи предельным износом перил цепи и их привода.

Возможность полной замены эскалаторов обсуждалась еще при экс-главе "УЗ" Войцехе Бальчуне.

В мае 2016 года на станции метро "Вокзальная" проводился плановый капремонт эскалаторов. На время ремонта станция закрывалась на вход в часы пик. На период ремонта вводились дополнительные маршруты наземного транспорта, а также увеличивали частоту рейсов на уже существующих маршрутах.