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В Харькове в ДТП с участием полицейского погибли два человека

Происшествие расследует ГБР.

В Харькове в ДТП с участием полицейского погибли два человека
Фото: dbr.gov.ua

В Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия с участием полицейского погибли два человека.

Об этом сообщается на сайте Госбюро расследований.

"По предварительной информации, 7 июля 2019 около 00:45 автомобиль марки Chery Amulet под управлением помощника оперативного дежурного Холодногорского отдела полиции на перекрестке Белгородского спуска и ул. Шевченко не выполнил требование знака 2.2 "стоп" и не предоставил преимущество в движении автомобилю марки Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водители обоих авто погибли на месте, а пассажиры с травмами шеи доставлены в городскую больницу.

Следователи ГБР расследуют уголовное производство по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса(нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, ранее запорожский апелляционный суд арестовал на 60 суток без права залога полицейского Евгения Калинина, который за рулем BMW выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с тремя погибшими на трассе Скадовск-Каховка в Херсонской области.

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