В одесский порт впервые доставили партию нефти из США

Фото: port.odessa.ua

В Одессу в субботу, 6 июля, впервые в истории Украины доставили партию нефти из США. Об этом сообщается на сайте Одесского морского порта.

"В 7:20 утра на причале №2Н Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который шел под флагом Гонконга, который доставил из США 75 тысяч тонн нефти", - говорится в сообщении.

По информации издания Business Information Network, партия нефти приобретена публичным акционерным обществом "Укртатнафта" для переработки на мощностях Кременчугского НПЗ. Прием нефти в береговые резервуары займет около полутора суток.

"В свое время через порт шла транзитом в больших объемах нефть из России и Казахстана, венесуэльская для Мозырского НПЗ в Беларуси. Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке", - рассказал начальник Одесского порта Игорь Ткачук.

В администрации Одесского морского порта также заявили, что следующий танкер с нефтью может прибыть в Одессу в августе этого года.

Фото: port.odessa.ua

Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации запретило экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

Напомним, 1 июля были названы победители конкурса на разработку девяти нефтегазоносных площадей в Украине. Компании будут обязаны в течение 5 лет инвестировать более 430 млн долларов в проведение сейсмических работ (в частности, 3D на площади 3700 кв. км) и пробурить 39 разведочных скважин, параллельно работая над восстановлением законсервированных объектов для скорейшего получения газа.