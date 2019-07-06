Командир 8 полка спецназа стал первым заместителем командующего Сил спецопераций ВСУ

Командира 8 полка специального назначения в/ч 0553 (Хмельницкий) офицера Олега Нечаева назначили первым заместителем командующего Сил специальных операций ВСУ.

«На новой должности сделаю все от меня зависящее для укрепления боевых возможностей ССО и скорейшего освобождения нашей земли от агрессора», - заявил Нечаев в комментарии LB.ua.

Фото: Олег Нечаев

Должность была вакантной с 12 марта 2019 года, когда полковник Сергей Кривонос был назначен первым заместителем секретаря СНБО.

ССО - самый молодой отдельный вид в Вооруженных силах Украины, созданный 28 июля 2016 года указом Президента при поддержке иностранных партнеров стран-членов НАТО. В ССО входят 3-й (Кропивницкий) и 8-й (Хмельницкий) полки специального назначения, 73-й морской (Очаков) и 140-й центры специального назначения, а также 142 учебный центр в Бердичеве.

На счету армейских спецназовцев во время АТО и ООС на Донбассе - несколько сотен боевых и специальных операций на фронте и в тылу противника. За время боевых действий на Донбассе погибли 16 хмельницких спецназовцев, сотни удостоены государственных наград и отличий.

Полковник Нечаев за успешные боевые действия возглавляемого им подразделения во время вооруженного отпора российской агрессии и защиты суверенитета и территориальной целостности государства был награжден орденами Богдана Хмельницкого III и II степеней, другими медалями и знаками отличия, в частности огнестрельным оружием. Недавно он завершил обучение на оперативно-стратегическом факультете Национального университета обороны им. Черняховского.