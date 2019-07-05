Украинские военные под Докучаевском ликвидировали начальника разведки боевиков

Террорист с позывным "Скиф" с первых дней принимал участие в вооруженном конфликте на Донбассе.

Силы Операции Объединенных сил на Донбассе ликвидировали командира разведки 5 ОМСБр "Оплот" 1 Армейского корпуса боевиков, террориста Евгения Новикова с позывным "Скиф".

Об этом сообщается на странице 137 отдельного батальона морской пехоты.

В группах террористов в социальных сетях сообщают, что причиной гибели "Скифа" стало попадание осколка в шею. Там же отмечается, что террорист принимал участие в вооруженном конфликте на Донбассе с первых дней. За это он был внесен в список сайта "Миротворец".

На странице благотворительного фонда "Вернись живым" уточняется, что "Скиф" убит под Докучаевском.