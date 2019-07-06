Греко-католики на приеме у папы. Дадут ли украинцам патриархат?

В Ватикане 5 июля началась двухдневная встреча между Папой Римским и высшим руководством Украинской греко-католической церкви. Уровень встречи является уникальным и безпрецедентным. Ранее глава Святого Престола еще не встречался сразу со всем составом Синода (читай правительства) УГКЦ .

Фото: Vatican News Папа Римский Франциск и глава УГКЦ Святослав Шевчук

Глава Украинской церкви заявил, что будут рассматриваться не только церковные, но и социальные, а также политические вопросы. Святослав (Шевчук) подчеркнул, что в Апостольской столице постепенно склоняются к мнению, что именно УГКЦ должна быть для Ватикана ключем к пониманию ситуации в Украине.

Примечательно, что при анонсе встречи апостольский нунций (официальный представитель Папы в государстве) сказал, что греко-католиков ожидает сюрприз. В церковной среде сразу же появились слухи о возможных сюрпризах: беатификации и дальнейшая канонизация наиболее почитаемого греко-католиками иерарха – митрополита Андрея Шептицкого, передача Мукачевской епархии под юрисдикцию УГКЦ (а она сейчас под прямым руководством Рима) или статус патриархата. Однако наиболее вероятным и самым обсуждаемым является последний вопрос. Тем более, что сам владыка Святослав (Шевчук) недавно дал пространное интервью на эту тему.

Если УГКЦ действительно получит статус патриархата – высший ранг поместной церкви восточного обряда в структуре Католической Церкви – то это будет очень важное историческое событие, сравнимое по своему значению с автокефалией у православных. Еще полгода назад, в самый разгар автокефальной кампании, я писал, что Томос будет полезен не только православным, но и греко-католикам. Как говорится – не прошло и полгода.

Что означает статус патриархата?

Патриархальный статус – наивысшая форма организации Поместной Церкви в христианстве (прежде всего у православных и католиков). В древности статус патриархата получали только крупные административные центры. В первом тысячелетии церковь унаследовала административное деление Римской империи и патриарший статус получили 5 кафедр, которые располагалась в наиболее крупных городах: Риме, Константинополе, Александрии, Антиохии и Иерусалиме. Последний хоть и не был столь крупным городом, но имел особое значение для христиан. Не все древние церкви получали статус патриархата. Например древние Кипрская или Карфагенская церкви были в статусе архиепископств.

Со временем на Востоке и Западе сформировалось различное понимание и восприятие патриархата. На Востоке патриарх (т.е. руководитель патриархата) это высшая иерархическая должность. Из-за того, что в Восточной Римской Империи (Византии) было 4 патриархата, то их власть воспринималась равной между собой. В то время как на Западе, патриарх – это был титул епископа некоторых исторических регионов.

Фото: EPA/UPG Папа Франциск благословляет после молитвы верующих, собравшихся на площади Святого Петра в Ватикане, 22 апреля 2019

На ряду с патриархом Рима – которым был римский Папа – были патриархи Лиона и Венеции, но они не были равными римскому патриарху, а находились в его юрисдикции. Таким образом в западной традиции патриарх это лишь титул, но не должность.

С продвижением католицизма на восток, под опеку Ватикана попадали и некоторые поместные церкви. Дабы не лишать их своих традиций, в римо-католической церкви они оставили за собой свои патриаршии титулы, но с точки зрения власти – они все подчинялись Ватикану и входили в его юрисдикцию. Чаще всего на автономных правах. Для таких церквей даже установили особый свод правил – Кодекс канонов восточных церквей.

На сегодняшний день в структуре католической церкви есть 23 восточные церкви (их также именуют греко-католическими). Из них только 6 имеют статус патриархата: Армянская, Коптская (Египет), Халдейская (Иран, Ирак), Сирийская, Маронитская и Мелькитская (две последние – Ближний Восток).

Кроме Ближнего Востока, греко-католические церкви распространены в Центральной и Восточной Европе: Беларусская, Словацкая, Румынская, Венгерская, Македонская, Хорватская, Русинская, Мукачевская (в статусе епархии) и Украинская. Последняя, к слову является самой многочисленной как по числу общин (ок. 3500), так и по числу верующих (4-5 млн). В отличие от церквей Ближнего Востока, европейские не имеют статуса патриархата, поскольку сформировались значительно позже. Украинская греко-католическая церковь может стать первой в Европе восточно-католической церковью, получившей статус патриархата.

Почему этот статус не предоставляли раньше?

УГКЦ ранее активно добивалась статуса патриархата. Началось все еще в середине прошлого века. В 1963 году глава этой церкви кардинал Иосиф Слепой официально обратился к папе Павлу VI с просьбой о предоставлении патриархата. Позже это повторил кардинал Любомир Гузар в 2004 году.

Сама же украинская церковь не зацикливалась только лишь на формальном признании, но и занималась развитием церкви. Неформально за руководителями церкви закрепился титул патриарха – именно так их именуют во время литургии. При том, что официальный титул – “верховный архиепископ”. Также высший исполнительный орган церкви имеет в своем названии слово “патриарший” – патриаршая курия.

Однако против подобного статуса активно выступала Московская патриархия. В РПЦ считали Украину своей канонической территорией, а потому требовали от Ватикана согласовывать подобные серьерзные действия. Для Римо-Католической Церкви РПЦ была нужна в качестве партнера по экуменическому диалогу. Также Ватикану было важно положение католиков в России, которых, кстати, в разы меньше чем в Украине. Поэтому позиция Святого Престола была мягкой в отношении Москвы и они шли на большие уступки, иногда даже в ущерб интерсам своей паствы в Украине.

О причинах особого пиетета Ватикана по отношению к Москве читайте в специальном материале LB.ua – "Томос, католики и глобальная церковная политика".

Готовность предоставить статус патриархата для УГКЦ – фиаско для РПЦ. Фактически Это будет означать, что Ватикан перестал признавать Украину канонической территорией Московского патриархата, тем самым опосредованно признав легитимность Томоса и Православной Церкви Украины.

Религиозный публицист Екатерина Щеткина считает, что Ватикан пойдет на уступку греко-католикам и предоставит статус патриархата. Ведь на другой чаше весов – потенциальный демарш греко-католиков и присоединение к украинскому национально-церковному проекту в виде Поместной Церкви.

Что даст статус патриархата?

Статус патриархата предоставляет большую автономию церкви. Теперь кандидатов в епископы будут избирать и утверждать самостоятельно, без согласия Ватикана. Также главу церкви будут выбирать украинские епископы и он будет сразу же вступать в свои полномочия, без утверждения Папой.

Фактически УГКЦ серъезно укрепит собственную субъектность на межцерковной арене.

Фото: EPA/UPG

После избрания необходимо будет лишь подать письмо о испрошении сопричастия со Святым Престолом. Это аналог верительных грамот, которыми устанавливаются дипломатические отношения между странами. Также глава патриархальной церкви, в случае присвоения ему звания кардинала, автоматически становится кардиналом-епископом, т.е. получает наивысшую из трех степеней кардинала. Это важно поскольку только кардиналы имеют право выбирать папу Римского.

Как это повлияет на отношения с другими церквями?

Безусловно предоставление статуса патриархата для УГКЦ лишь усилит позиции данной церкви в Украине. Она выйдет на качественно новый уровень.

Если раньше ее могли де-юре воспринимать как экзархат – т.е. представительство иностранной церкви в Украине, то теперь не только де-факто, но и де-юре это будет Поместная церковь Украины.

В перспективе статус патриархата для греко-католиков мог бы активизировать вопрос предоставления такого же статуса и для Православной Церкви Украины. Для Константинополя и других церквей это был бы сильный аргумент. Но, к сожалению, недальновидные маневры Филарета, скорее всего, отложили этот вопрос в долгий ящик.

Как ни странно, но патриархат УГКЦ будет даже на пользу УПЦ (МП). Во-первых, он выведет УПЦ (МП) на уровень субъектности, по крайней мере в диалоге с греко-католиками. Раньше ведь все вопросы решали Ватикан с Москвой. А теперь субъектом становится сама УГКЦ. Московская патриархия вряд ли захочет идти с ней на прямые переговоры – это дауншифтинг для РПЦ. Они воспринимают РКЦ, следуя парадигме первого тысячелетия, как одну из нескольких автокефальных церквей – первую среди равных. А потому и не могут опуститься до уровня переговоров с ее составной частью. Следовательно, любые контакты должны будут вестись через/от имени УПЦ (МП) – как составной части РПЦ. А это поднимает УПЦ (МП) на новый уровень субъектности. Во-вторых, УГКЦ получит больше свободы от своего центра, нежели УПЦ (МП). Предстоятеля последней, как и раньше в УГКЦ, после избрания украинскими епископами, должен был утверждать глава высшей церковной структуры – у православных московский патриарх, у греко-католиков – римский папа. После обретения патриархата этого уже не будет. Видя такой опыт греко-католиков, в УПЦ (МП) могли бы требовать зеркальных решений от РПЦ. Была бы, как говорится, политическая/каноническая воля.

В общем и целом предоставление патриархата для УГКЦ – весьма положительное явление для Украины поскольку содействует увеличению субъектности украинских церквей и уменьшает влияние Московской патриархии на вмешательство в украинские церковные вопросы.