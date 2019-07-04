Папа Римский обсудит с Путиным Украину

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 июля, посетит Ватикан, где проведет встречу с Папой Римским Франциском.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Украина, которая остается сложной проблемой в отношениях между Ватиканом и РФ, станет главной темой дискуссии в Апостольском дворце Ватикана.

Когда Путин в последний раз встречался с Папой, в 2015 году, Франциск призывал президента РФ "приложить искренние и большие усилия" для достижения мира в Украине и помочь положить конец войне на Донбассе.

Путин уже встречался Папой Франциском дважды - в ноябре 2013 года и в июне 2015 года. В 2016 году с Папой встретился также глава РПЦ Кирилл (Гундяев).

Напомним, в апреле Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана, призвал их положить конец гражданской войне.