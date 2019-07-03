"Европейская солидарность" собирает акцию под КСУ против отмены люстрации

"Это означает, что все чиновники времен Януковича смогут вернуться на высокие государственные должности".

Активисты партии Петра Порошенко «Европейская Солидарность» проведут завтра в 9.30 акцию против отмены закона о люстрации. Об этом говорится в заявлении партии.

«4 июля Конституционный Суд рассмотрит закон «Об очищении власти». Результатом может стать отмена люстрации в Украине. Это означает, что все чиновники времен Януковича смогут вернуться на высокие государственные должности. Соскучились по Азарову? Давно не видели Богатыреву? А Клюев уже собирается в Украину. Когда-то это казалось фантастикой, но теперь и возврат самого Януковича становится все более реальным.

Стоит Конституционному суду отменить закон «Об очищении власти», все пророссийские политики смогут восстановиться в своих должностях. И через суды заставят Украину выплатить им денежную компенсацию за все эти годы. Также КС рассмотрит некоторые положения закона о декоммунизации.

Партия «Европейская Солидарность» категорически против отмены люстрации, как этого хотят реваншисты. Мы будем как завтра, так и в дальнейшем, защищать право украинцев жить в своем государстве, право на свою историю. Поэтому отмена статей закона о декоммунизации мы также считаем недопустимым. Наши активисты, депутаты, кандидаты завтра будут под КС чтобы четко заявить позицию - мы защитим страну от реванша пророссийских сил.

Мы не сдадимся, пока голос украинцев не будет услышан! Сторонникам Януковича не место на государственных должностях», - говорится в заявлении.

Как сообщает пресс-служба партии, в 9.30 народные депутаты, волонтеры, представители молодежного крыла и все неравнодушные граждане собираются под стенами Конституционного суда в столице по ул. Жилянская, 14.