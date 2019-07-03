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"Европейская солидарность" собирает акцию под КСУ против отмены люстрации

"Это означает, что все чиновники времен Януковича смогут вернуться на высокие государственные должности".

"Европейская солидарность" собирает акцию под КСУ против отмены люстрации
"Европейская солидарность"
Фото: eurosolidarity.org

Активисты партии Петра Порошенко «Европейская Солидарность» проведут завтра в 9.30 акцию против отмены закона о люстрации. Об этом говорится в заявлении партии.

«4 июля Конституционный Суд рассмотрит закон «Об очищении власти». Результатом может стать отмена люстрации в Украине. Это означает, что все чиновники времен Януковича смогут вернуться на высокие государственные должности. Соскучились по Азарову? Давно не видели Богатыреву? А Клюев уже собирается в Украину. Когда-то это казалось фантастикой, но теперь и возврат самого Януковича становится все более реальным.

Стоит Конституционному суду отменить закон «Об очищении власти», все пророссийские политики смогут восстановиться в своих должностях. И через суды заставят Украину выплатить им денежную компенсацию за все эти годы. Также КС рассмотрит некоторые положения закона о декоммунизации.

Партия «Европейская Солидарность» категорически против отмены люстрации, как этого хотят реваншисты. Мы будем как завтра, так и в дальнейшем, защищать право украинцев жить в своем государстве, право на свою историю. Поэтому отмена статей закона о декоммунизации мы также считаем недопустимым. Наши активисты, депутаты, кандидаты завтра будут под КС чтобы четко заявить позицию - мы защитим страну от реванша пророссийских сил.

Мы не сдадимся, пока голос украинцев не будет услышан! Сторонникам Януковича не место на государственных должностях», - говорится в заявлении.

Как сообщает пресс-служба партии, в 9.30 народные депутаты, волонтеры, представители молодежного крыла и все неравнодушные граждане собираются под стенами Конституционного суда в столице по ул. Жилянская, 14.

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