Суд по делу Штепы перенесли из-за проблем с ее машиной

Штепа приехала почти сразу после того, как суд, прождав ее несколько часов, перенес заседание на 30 августа.

Орджоникидзевский райсуд Харькова 3 июля вновь не смог продолжить подготовительное заседание по делу обвиняемой в сепаратизме экс-мэра Славянска Нели Штепы.

Заседание перенесли на 30 августа, передает Интерфакс-Украина.

"Заседание не состоялось. Со слов адвокатов обвиняемой, у нее возникли проблемы с машиной по дороге из Славянска в Харьков. Она приехала почти сразу после того, как суд, прождав ее несколько часов, решил перенести заседание на 30 августа", - сообщили агентству в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Начиная с 12 июня 2018 года суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания.

Судебное заседание в уголовном производстве в отношении бывшего мэра Славянска Нели Штепы должно было состояться 4 марта, но из-за ее госпитализации в связи с обострением хронической болезни суд перенес заседание на 12 марта. Это заседание тоже перенесли, так как Штепа снова попала в больницу.

Причиной неявки обвиняемой на заседание 15 апреля она указала консультацию в киевском кардиоцентре.

В ноябре прошлого года, по словам адвоката, ее госпитализировали с инсультом, однако вскоре перевели на амбулаторное лечение.

Напомним, Штепу задержали в июле 2014 года. Ее обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, повлекшую гибель людей, создание террористической организации, призывах к изменению границ Украины - за содействие российским боевикам весной 2014 года, проведении "референдума" о создании террористической организации "ДНР". Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.