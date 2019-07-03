Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Сергея Кизя

В органах прокуратуры Кизь работает с 2002 года.

Генеральный прокурор Юрий Луценко назначил своим заместителем Сергея Кизя.

Об этом сообщается на сайт Генпрокуратуры.

"В среду, 3 июля, приказом генерального прокурора Украины Юрия Луценко в соответствии с рекомендацией Совета прокуроров Украины на должность заместителя генерального прокурора назначен государственный советник юстиции 3-го класса Сергей Кизь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в органах прокуратуры Сергей Кизь работает с 2002 года. Ранее он занимал должность начальника Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственном бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах ГПУ.

Напомним, в мае Луценко уволил с должности заместителя генпрокурора Евгения Енина, который подал в отставку, написав в заявлении, что "сделал выбор в пользу своих принципов".

В конце марта Енин отменил подозрения политикам, проходящим по расследованию уголовного дела в отношении Сергея Курченко. Прокурор Игорь Кулик позже заявил, что отмена подозрений Борису Ложкину, Алексею Филатову, Валерии Гонтаревой и другим была незаконной. По словам Кулика, указанные действия позволили фигурантам дела, в частности, Филатову выехать за пределы Украины и влиять на свидетелей, поэтому Енин "содействует ОПГ Курченко". При этом в последние недели Филатов пределы страны - за исключением однодневной рабочей поездки в Брюссель - не покидал.