Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
Александр Данилюк: «Вы просто не можете представить, сколько денег, выделявшихся на восстановление Донбасса, разворовывалось»
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
“Кварталівці”, члени “Батьківщини” та люди Коломойського: кого Зеленський веде у Раду
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
Президент Федерации велоспорта Украины - чемпионке Евроигр: "Будешь вонять - прогоним и не вспомним, как звали" (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
На Майдане в Киеве прошла акция "Хватит терпеть" против регистрации одиозных кандидатов в депутаты (обновлено)
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
Филарет: сотрудничество с КГБ - не грех
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Внедрение рынка электроэнергии позволило похоронить формулу "Роттердам +", - Гройсман
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Депутат Богомолец внесла в Раду законопроект "О дематюкации языка" (обновлено)
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Джейсон Стетхэм повторил трюк бойцов UFC по открыванию бутылки ногой
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
Богдан пригрозил Кличко увольнением с должности главы КГГА
ГлавнаяПолитика

Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Сергея Кизя

В органах прокуратуры Кизь работает с 2002 года.

Генпрокурор Луценко назначил своим заместителем Сергея Кизя
Сергей Кизь

Генеральный прокурор Юрий Луценко назначил своим заместителем Сергея Кизя.

Об этом сообщается на сайт Генпрокуратуры.

"В среду, 3 июля, приказом генерального прокурора Украины Юрия Луценко в соответствии с рекомендацией Совета прокуроров Украины на должность заместителя генерального прокурора назначен государственный советник юстиции 3-го класса Сергей Кизь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в органах прокуратуры Сергей Кизь работает с 2002 года. Ранее он занимал должность начальника Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственном бюро расследований, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах ГПУ.

Напомним, в мае Луценко уволил с должности заместителя генпрокурора Евгения Енина, который подал в отставку, написав в заявлении, что "сделал выбор в пользу своих принципов".

В конце марта Енин отменил подозрения политикам, проходящим по расследованию уголовного дела в отношении Сергея Курченко. Прокурор Игорь Кулик позже заявил, что отмена подозрений Борису Ложкину, Алексею Филатову, Валерии Гонтаревой и другим была незаконной. По словам Кулика, указанные действия позволили фигурантам дела, в частности, Филатову выехать за пределы Украины и влиять на свидетелей, поэтому Енин "содействует ОПГ Курченко". При этом в последние недели Филатов пределы страны - за исключением однодневной рабочей поездки в Брюссель - не покидал.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также