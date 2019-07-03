Санкции против РФ пока останутся действительными, - новый президент Европарламента

Он не ждет никаких изменений в позиции Европарламента по отношению санкций против РФ.

Новоизбранный президент Европейского парламента Давид-Мариа Сассоли не ждет никаких изменений в позиции Европарламента по отношению санкций против России, введенных Европейским Союзом из-за вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Насколько мне известно, никто не предлагал изменить позицию… Насколько мне известно, по этому вопросу продолжается обсуждение. Я не думаю, что в ближайшем будущем будут какие-либо изменения в позиции Европейского Совета, Европейкой Комиссии или политических групп парламента", - заявил Сассоли в среду в Страсбурге на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

Несмотря на это, он не озвучил свое мнение по этому вопросу и не озвучил свое позиции по поводу строительства газопровода "Северный поток-2".

Напомним, новым главой Европейского парламента избран итальянский депутат Давид-Мария Сассоли. Он представляет группу "Прогрессивный альянс социалистов и демократов". Во втором туре его поддержали 345 евродепутатов при минимально необходимых 334. В первом туре для победы ему не хватило семи голосов.