​МВД предостерегло кандидатов в нардепы от соблазнов организовать "карусели" на выборах

Правоохранители будут работать не только в помещении избирательного участка, но и "в большом радиусе возле".

В Министерстве внутренних дел предупреждают субъектов избирательного процесса от запуска "каруселей" в день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко на брифинге в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы понимаем, что есть одна особенность в этой избирательной кампании - что будет два бюллетеня в руках каждого избирателя, что порождает соблазн для политических команд организовать карусель на избирательном участке", - сказал он.

Варченко пояснил, что такое "карусель" - речь идет о том, что можно вынести один бюллетень из участка и "передать заинтересованным лицам, которые отметят в нем нужного кандидата". Затем они передадут документ другому избирателю, который бросит его в урну для голосования, а чистый бюллетень снова вынесет.

"Мы обращаем внимание субъектов избирательного процесса на то, что вся правоохранительная система будет ориентирована на то, чтобы работать не только в помещении избирательного участка, но и в большом радиусе возле участков. И если будут наблюдаться нездоровые движения по передаче каких-либо бумаг, лица будут привлекаться к ответственности", - добавил Варченко.

Напомним, в день парламентских выборов порядок будут обеспечивать более 72 тыс. полицейских. Кроме того, глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что на время выборов в полиции созданы мобильные группы для коммуникации с участниками избирательного процесса.

Ранее МВД изменило алгоритм реагирования на сообщения о минировании, чтобы не допустить срыва выборов. Теперь решение об эвакуации после обработки всей информации будет принимать непосредственно руководитель.