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Соцопрос показал пять основных реформ, которых жаждут украинцы

На первом месте - борьба с коррупцией.

Соцопрос показал пять основных реформ, которых жаждут украинцы
Фото: 24daily.net

Граждане Украины считают, что в стране первоочередными являются пять реформ. Об на пресс-конференции сказала руководитель Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина, пишет "РБК-Украина".

По данным опроса фонда, на первом месте стоит антикоррупционная реформа, которую считают главной 63% респондентов. Далее идут реформа здравоохранения - 57%, пенсионная реформа - 52%, реформа органов правопорядка, судов, прокуратуры - 37% и люстрация чиновников - 32%.

"Это пять основных реформ, которые, очевидно, должны в первую очередь обсуждаться на дебатах перед выборами", - сказала социолог.

В то же время Бекешкина отметила, что эти данные не означают, что украинцы считают другие реформы неважными.

По данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев негативно относятся к любым реформам, но в случае осведомленности о конкретной реформы положительная оценка возрастает до 60%.

Напомним, по данным опроса, проведенного фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова, почти половина граждан Украины (47%) вообще не читали текст Конституции. 46% опрошенных знают, что носителем суверенитета и источником власти в стране является народ Украины, тогда как 34% считает, что таким субъектом является президент.

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