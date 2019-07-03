Парубий просит офис Зеленского немедленно предоставить закон о создании ВСК и импичменте

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий просит президента Владимира Зеленского предоставить парламенту закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента Президента.

Об этом он сообщил на заседании Рады.

"В СМИ прошла информация, что наложено вето. К сожалению, документ до сих пор не пришел в Верховную Раду. Поэтому я публично обращаюсь в офис Президента: срочно предоставьте этот документ ВРУ, чтобы после голосования за Избирательный кодекс мы смогли мобилизоваться и преодолеть вето или проголосовать за эти предложения", - сказал Парубий.

Спикер отметил, что 15-дневный срок для подписания закона президентом уже завершился. Кроме того, 4 июля истекает срок для подписания закона о финансировании Национальной скаутской организации Украины "Пласт" и признании "пластового (скаутского) движения" одним из основных направлений внешкольного образования (№10184).

Напомним, 6 июня Рада приняла закон о временных следственных и специальных комиссиях парламента, который предусматривает урегулирование процедуры импичмента Президента. 1 июля депутат Олег Ляшко заявил о ветировании Зеленским закона. В случае, если президент не вернул закон для доработки в указанные сроки, он считается одобренным и должен быть подписан. В случае вето парламент может провести повторное голосование и принять ветированный законопроект конституционным большинством в 300 или больше голосов.