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В Институте Горшенина состоится интернет-конференция АМКУ по госпомощи субъектам хозяйствования

Задавать вопросы специалистам Антимонопольного комитета можно до 9 июля.

В Институте Горшенина состоится интернет-конференция АМКУ по госпомощи субъектам хозяйствования

10 июля с 14.00 до 16.00 в пресс-центре Института Горшенина состоится интернет-конференция экспертов Антимонопольного комитета Украины и проекта ЕС «Поддержка Антимонопольного комитета Украины во внедрении правил государственной помощи» на тему: «Государственная помощь субъектам хозяйствования в Украине: актуальные вопросы в АМКУ».

Внедрение системы государственной помощи - один из элементов реформирования экономики страны, который обеспечивает установление новых правил, по которым органы власти предоставляют субсидии и льготы предприятиям или отдельным отраслям экономики с соблюдением принципов прозрачности, равенства, соразмерности. 2018 стал первым полным календарным годом применения Закона Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования». Конечно, процесс кардинального изменения стандартов вызывает большое количество вопросов и недоразумений как со стороны поставщиков, так и получателей. Специалисты АМКУ всегда открыты для всех вопросов и радостно помогают всем желающим разобраться с новыми требованиями.

Приглашаем представителей украинских центральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, деловое и экспертное сообщество задавать вопросы, которые рассмотрят спикеры во время веб-конференции, и присоединяться к трансляции.

спикеры:

  • Анна Артеменко, государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины
  • Штефан Саба, руководитель проекта ЕС «Поддержка Антимонопольного комитета Украины во внедрении правил государственной помощи»

Вопросы спикерам можно задавать до 9 июля, 12.00 через форму по ссылке http://bit.do/eVyTv.

Трансляция конференции состоится на сайте LВ.ua  и странице в Facebook.

Вопросы, уже запланированы к рассмотрению:

  • Новые правила государственной помощи в Украине.
  • Как АМКУ определяет допустимость госпомощи для конкуренции?
  • Какие последствия будет иметь реформа государственной помощи для Украины?
  • Какие преимущества от внедрения системы государственной помощи?
  • Какие приоритеты деятельности АМКУ на 2019?
  • Опыт европейских стран во внедрении реформы Государственной помощи, который будет актуальным для Украины.
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