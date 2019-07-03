В Институте Горшенина состоится интернет-конференция АМКУ по госпомощи субъектам хозяйствования

10 июля с 14.00 до 16.00 в пресс-центре Института Горшенина состоится интернет-конференция экспертов Антимонопольного комитета Украины и проекта ЕС «Поддержка Антимонопольного комитета Украины во внедрении правил государственной помощи» на тему: «Государственная помощь субъектам хозяйствования в Украине: актуальные вопросы в АМКУ».

Внедрение системы государственной помощи - один из элементов реформирования экономики страны, который обеспечивает установление новых правил, по которым органы власти предоставляют субсидии и льготы предприятиям или отдельным отраслям экономики с соблюдением принципов прозрачности, равенства, соразмерности. 2018 стал первым полным календарным годом применения Закона Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования». Конечно, процесс кардинального изменения стандартов вызывает большое количество вопросов и недоразумений как со стороны поставщиков, так и получателей. Специалисты АМКУ всегда открыты для всех вопросов и радостно помогают всем желающим разобраться с новыми требованиями.

Приглашаем представителей украинских центральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, деловое и экспертное сообщество задавать вопросы, которые рассмотрят спикеры во время веб-конференции, и присоединяться к трансляции.

спикеры:

Анна Артеменко, государственный уполномоченный Антимонопольного комитета Украины

Штефан Саба, руководитель проекта ЕС «Поддержка Антимонопольного комитета Украины во внедрении правил государственной помощи»

Вопросы спикерам можно задавать до 9 июля, 12.00 через форму по ссылке http://bit.do/eVyTv.

Трансляция конференции состоится на сайте LВ.ua и странице в Facebook.

Вопросы, уже запланированы к рассмотрению: