Зеленский: Мира на Донбассе можно достичь политико-дипломатическим путем

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что мира на Донбассе можно достичь политико-дипломатическим путем.

Об этом глава украинского государства заявил в Торонто на совместном брифинге с премьером Канады Джастином Трюдо, передает Интерфакс-Украина.

"Наступление мира в Украине было первым из вопросов, которые мы обсудили с господином Трюдо. Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем. И, в конце концов, заставим Россию прекратить эскалацию, обеспечить устойчивое прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших украинских пленных", - сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что действенным инструментом для этого является продолжение санкционной политики.

"Мы понимаем, когда международные партнеры говорят, что теряют деньги, но, простите, мы потеряли территории и теряем людей", - подчеркнул он.

Президент поблагодарил канадское правительство за понимание этого и консолидацию международного сообщества в поддержку территориальной целостности Украины и санкционной политики.

В то же время премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что власти Канады продолжат санкционную политику в отношении России из-за ситуации в Украине.

"Мы продолжим быть страной, которая ввела в отношении России серьезные санкции, но (действовать) будем параллельно с нашими международными друзьями и партнерами", – сказал он.

"Мы считаем, что чрезвычайно важно видеть позитивные действия России, и мы продолжим серьезно поддерживать Украину, вводя санкции против российских официальных лиц", – добавил Трюдо.

Он также заявил, что Канада по-прежнему "серьезно обеспокоена по поводу незаконных действий России в отношении Украины". В частности, Оттаву не устраивает то, что украинские моряки, которые были захвачены российскими пограничниками в прошлом году, продолжают находиться в заключении.

Как сообщалось, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе на заседании 2 июля не смогла согласовать введение "хлебного перемирия" и освобождение пленных из-за позиции РФ.