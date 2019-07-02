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Зеленский в Канаде почтил память жертв Голодомора

Канада стала первой страной, которая признала Голодомор актом геноцида украинцев еще в 2008 году.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой во время визита в Канаду 2 июля почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Фото: president.gov.ua

Они возложили колосковые композиции к Мемориалу Голодомора в Торонто и осмотрели передвижную мультимедийную экспозицию Holodomor Bus, которая является частью проекта Holodomor National Awareness Tour.

Фото: president.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Также президенту подарили художественную композицию, посвященную пленным украинским морякам. Ее подготовили украинские школьники из Торонто.

«Для моряков очень важно ежедневно слышать, что о них помнят. Украина и Канада, которая является большим другом нашей страны, – мы будем делать все для того, чтобы ребята как можно скорее вернулись домой», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Глава государства отметил, что необходимо продолжать давление на Россию для освобождения моряков.

Мемориал Голодомора в Торонто был торжественно открыт 21 октября 2018 года. Он расположен на территории выставочного комплекса на берегу озера Онтарио.

Проект Holodomor National Awareness Tour реализован Канадско-украинским фондом при финансовом содействии правительства Канады, правительств провинций Онтарио и Манитоба, а также семьи мецената украинского происхождения Дж. Темертея. Проект включает "передвижной класс" – автобус с интерактивным оборудованием, который будет путешествовать по школам Канады с целью донесения правды о событиях 1932-1933 гг. в Украине.

Напомним, Канада стала первой страной, которая признала Голодомор актом геноцида украинцев еще в 2008 году. С того времени в парламенте страны регулярно проходят официальные мероприятия по случаю годовщины тех ужасных событий.

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