Путин поручил МВД РФ предложить "дополнительные преференции" для украинцев при получении российского гражданства

Президент России Владимир Путин поручил Министерству внутренних дел России подготовить "дополнительные преференции" для граждан Украины, которые желают получить российский паспорт. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Министр МВД РФ Владимир Колокольцев должен "проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке" и предложить дополнительные преимущества для украинцев. Поручение должно быть исполнено до 1 августа.

Напомним, Российская Федерация с 14 июня начала выдачу паспортов жителям ОРДЛО. Сообщалось, что получить паспорт захотели около 12 тыс. граждан, сейчас их документы рассматривает российская миграционная служба.

Евросоюз планирует ввести новые санкции против РФ за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет непризнание нелегально выданных российских паспортов жителям ОРДЛО.