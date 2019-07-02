Броварской суд отложил заседание по делу Савченко-Рубана почти на два месяца

Заседание не состоялось, так как Савченко уехала на Донбасс агитировать.

Коллегия судей Броварского районного суда Киевской области отложила до 27 августа проведение подготовительного заседания по делу в отношении народного депутата Украины Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

"Коллегия судей в очередной раз отложила проведение подготовительного заседания, на этот раз в связи с отсутствием обвиняемого народного депутата Украины С., которая вместо обязательной явки в суд отправилась для проведения предвыборной агитации в Донецкую область", - сказано в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что суд признал указанную причину неявки уважительной, и отказался рассматривать ходатайство прокурора о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, поданные стороной обвинения еще 7 мая 2019, останутся безосновательно рассмотренными судом уже более трех месяцев", - сказано в заявлении в Генпрокуратуре.

Напомним, 19 июня 2019 года коллегия судей откладывала заседание в связи с пребыванием одного из судей на больничном.

Савченко подозревают в создании террористической организации, незаконном обращении с оружием и боеприпасами, действиях, направелнных на свержение конституционного строя и захвате государственной власти. Она провела за решеткой 13 месяцев - с 23 марта 2018 года по 16 апреля 2019 года.

Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия, которое вез с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины. Рубану вменяют подготовку террористичекого акта и незаконное обращение с оружием.