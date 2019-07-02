Кулеба назвал конфликт между Офисом президента и МИДом "проблемой коммуникации между двумя людьми"

"Согласно Конституции Украины, МИД и президент - как супруги. Мы не можем друг без друга".

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что конфликт между Министерством иностранных дел и Офисом президента - это проблема коммуникации между двумя людьми.

Об этом он рассказал в интервью УНН.

"Это проблема коммуникации между двумя людьми", - сказал Кулеба.

Так он прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о том, что глава МИД Павел Климкин без его ведома, направило ноту РФ по решению Международного трибунала относительно наших моряков.

"Согласно Конституции Украины, МИД и Президент - как супруги. Мы не можем друг без друга. Мы счастливы и эффективны, только когда между нами царит полное взаимопонимание, любовь и единство. Но у нас также нет никаких шансов на развод. Поэтому гораздо лучше всячески избегать любых недоразумений и всегда искать взаимопонимание. Я думаю, что ситуация, свидетелями которой мы стали, - это проблема коммуникации между двумя людьми, и я надеюсь, что таких проблем больше не будет, потому что страна не может себе позволить подобных ситуаций", - отметил Кулеба.

Напомним, на прошлой неделе президент Зеленский резко раскритиковал работу украинского МИДа по вопросам освобождения захваченных Россией украинских моряков. Президент обвинил украинский парламент и заявил об отсутствии коммуникации с главой МИДа. По словам Зеленского, он узнал из интернета о ноте РФ с условиями возвращения украинских моряков, а также об ответной ноте об отказе от этих требований, которую отправил украинский МИД.

После этого Климкин решил уйти в отпуск до увольнения парламентом.

Климкин возглавляет МИД Украины с 19 июня 2014 года. 17 мая 2019 года он подал в отставку, но Рада отказалась ее принять.