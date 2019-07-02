Порошенко: предоставление официального статуса русскому на Донбассе – пророссийский реванш

Экс-президент Петр Порошенко назвал вероятное предоставление русскому языку статуса официального в Донецкой и Луганской областях пророссийским реваншем. Об этом он написал на своем фейсбуке.

"События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Прозвучало предложение предоставить русскому языку статус официального на Донбассе. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не за Луганском, не за Донецком, и даже не за Крымом", - написал он.

Он считает, что главная цель реванша - остановить движение Украины к членству в Евросоюз и НАТО и вернуть ее в сферу влияния России: от Донбасса до Галичины. "Россия понимает, что вступление Украины в этих два союза - это стопроцентная гарантия мира, безопасности украинцев и независимости страны. И мы это понимаем", - добавил Порошенко.

Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Богдан выразил свое согласие о предоставлении русскому языку регионального статуса в Донецкой и Луганской областях, в случае возвращения этих регионов под контроль Украины.

В то же время он выступил против того, чтобы сделать русский вторым государственным.