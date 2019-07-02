Украина подает пример всему миру: сопротивляется агрессору и проводит реформы, - Бурбак

Децентрализация - одна из самых успешных реформ этого парламента и правительства Яценюка и Гройсмана. Объемы бюджетов Объединенных территориальных общин за время реформы выросли во много раз. Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с трибуны парламента.

"Только что вернулся из своего 204 округа. Колоссальная разница между селами, которые вошли в ОТГ и теми, где решаются на объединение. Разница и во внешнем виде села, разница и в мышлении людей и планировании своего будущего. Например, бюджет Недобоевской ОТГ на Хотинщине в 2018 году составил 45 млн грн., что в десять раз больше чем до объединения. Теперь самое главное, чтобы общины могли правильно и полезно тратить эти деньги", - отметил Максим Бурбак.

"Каждый успешный шаг в направлении реформ делает Украину сильнее", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также сообщил, что экс-премьер-министр и лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк на днях будет выступать на третьей конференции по поддержке реформ в Украине, которая сейчас проходит в канадском Торонто.

"Он представит там большие достижения Украины в эти непростые годы, когда Украина сопротивлялась агрессору и одновременно проводила небывалые реформы: безвизов, Соглашение об ассоциации с ЕС, энергетическая независимость, упомянутая децентрализация, создание системы антикоррупционных органов и многое другое. Украина дает пример всем мира. Самый быстрый темп реформ во время войны. Пример достоин уважения", - подчеркнул руководитель фракции.

"Мы должны и дальше идти по пути реформ и борьбы за независимость одновременно - сопротивляться агрессору и менять страну. Это сложно, но предыдущие пять лет показали, что это возможно. Время испытаний дает и большие возможности. Каждый имеет возможность проявить свои лучшие качества . Главное - не упустить шанс и не скатиться в обманный популизм", - резюмировал Бурбак.