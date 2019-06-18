В Раде зарегистрирован законопроект по защите прав трудовых мигрантов

Данный законопроект вносит изменения в закон "О внешней трудовой миграции" и закон "Об образовании".

Руководитель фракции "Народный фронт", депутат Максим Бурбак зарегистрировал законопроект, который будет отстаивать интересы украинских трудовых мигрантов за рубежом.

Об этом он сообщил во время Согласительного совета, сообщается на сайте политсилы.

"Зарегистрировал законопроект по защите трудовых мигрантов. Это важнейший проект, разработанный по просьбе наших соотечественников, работающих сейчас за рубежом", - сказал Бурбак.

Он рассказал, что данный законопроект "вносит четкие конкретные изменения в Закон "О внешней трудовой миграции" (относительно задач органов власти; по пенсионному обеспечению и налогообложению), а также в Закон "Об образовании". В нем также выписаны обязанности государства по практической защите украинских мигрантов. Прежде всего речь идет о школах, созданных украинскими общинами в Испании, Италии, Португалии и в других странах.

"Мы четко выписываем обязанности государства по практической защите украинских трудовых мигрантов. Потому что сейчас права иностранцев в Украине местами защищены лучше, чем права украинцев на заработках. Мы должны защитить их права", - подчеркнул Бурбак.

Сегодня, по его словам, Конституция и законодательство теоретически гарантируют гражданам Украины определенные права независимо от места проживания. Однако, за рубежом реализация этих прав существенно затруднена - в первую очередь из-за пробелов в законодательстве.

Перед написанием законопроекта Бурбаки провел ряд встреч с общинами украинцев в Испании, Италии и США. По результатам встреч вместе с экспертами были сформулированы первоочередные законодательные новации.