Глава "Слуги народа" заявил, что в список партии отбирали людей из предвыборной команды Зеленского

В список кандидатов в депутаты от партии "Слуга народа" привлекли людей, которые были в составе команды во время избирательных кампаний. Об этом рассказал глава партии Дмитрий Разумков на сегодняшнем брифинге, передает Лига.net.

Он сообщил, что список кандидатов формировался не через сайт партии. Эта система была рассчитана только для кандидатов, которые подавались по мажоритарке.

"Списки формировали по абсолютно понятной системе. Об этом говорил президент, и я говорил. Мы туда привлекли тех, кто были нашими командами во время избирательных кампаний; тех, кто были нашими региональными командами в той кампании, которая привела на Банковую Зеленского; тех, кто были экспертами", – отметил глава Слуги народа.

Кроме этого, в список партии попали люди, которых считают "эффективными": "Они не участвовали в президентской кампании, но широко известны экспертному сообществу", - добавил Разумков.

Напомним, 9 июня партия "Слуга народа" объявила список на выборы в Верховную раду. Уже через несколько дней из первой сотни убрали семерых кандидатов, среди которых - несколько молодых людей, известных только богатыми родителями.

В конце мая заявлялось, что программу партии лично будет утверждать Владимир Зеленский.