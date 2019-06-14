Украина и Болгария намерены подписать договор о трудовой миграции

Украинская и Болгарская делегации подготовили первый раздел и преамбулу соглашения о трудовой миграции.

С 12 по 13 июня в Министерстве социальной политики Украины состоялись переговоры между делегациями украинского и болгарского правительства с целью обсудить подготовку текста проекта двустороннего Соглашения между сторонами в сфере трудовой миграции. Об этом сообщает пресс-центр Кабмина.

"В своих вступительных заявлениях обе стороны отметили важность дальнейшего развития национальной политики в сфере трудовой миграции и более тесного двустороннего сотрудничества в сфере защиты прав и интересов работников обеих стран", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров делегации обсудили предложения украинской и болгарской сторон по тексту проекта соглашения, его первый раздел и преамбулу. Кроме этого, дипломаты договорились провести дополнительные консультации, по обмену предложениями касательно содержания 2-6 раздела проекта Соглашения.

Отмечается, что переговоры состоялись в атмосфере взаимопонимания и конструктивного сотрудничества.

Второй раунд переговоров состоится во втором полугодии 2019 года.

Напомним, Украинско-Болгарские переговоры касательно двухсторонней трудовой миграции начались еще осенью 2018 года. Тогда было принято распоряжение, которым утвержден состав украинской делегации для участия в переговорах с болгарской стороной, а также утверждены директивы, в которых была сформулирована позиция украинской стороны.